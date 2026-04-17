Замглавы МИД Великобритании уволили из-за утраты доверия

В Великобритании уволили главу дипломатической службы, заместителя главы Министерства иностранных дел Олли Роббинса. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Роббинс был освобожден от должности после того, как утратил доверие премьер-министра Кира Стармера и министра иностранных дел Иветт Купер. Стармер проинформировал Роббинса о своем решении в ходе телефонного разговора.

По данным издания, отставка высокопоставленного чиновника связана с процедурой назначения бывшего посла страны в США Питера Мандельсона. Допуск Мандельсона был оформлен, несмотря на негативную рекомендацию службы безопасности после проверки на благонадежность.

Интерес к его персоне возобновился после публикации Министерством юстиции США очередной части документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Как писали СМИ, в 2009 году, занимая пост министра по делам бизнеса, Мандельсон переслал Эпштейну внутренний правительственный документ. В связи с этим фактом в Великобритании инициировали уголовное расследование.

Лондон, Зоя Осколкова

