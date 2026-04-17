Франция не пригласила Рютте и фон дер Ляйен на саммит по Ормузу

Франция отказалась приглашать на саммит по Ормузскому проливу генсека НАТО Марка Рютте и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен. Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, Великобритания настаивала на присутствии Рютте и фон дер Ляйен на саммите, но в Париже от этой идеи отказались. В Елисейском дворце дважды вычеркивали глав НАТО и ЕК из предложенного Лондоном списка приглашенных, сообщили источники.

Мероприятие пройдет на этой неделе. По предварительным данным, участие в нем примут представители более 40 государств. Они обсудят создание многонациональной мирной миссии для восстановления свободы судоходства.

По информации издания, президент США Дональд Трамп на саммите не появится. Однако британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проинформируют его об итогах встречи.

Россия не поддерживает инициативу Франции и Великобритании по организации саммита по свободе судоходства в Ормузском проливе, так как она не является мирной и нацелена на повышение военного присутствия в заливе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Париж, Зоя Осколкова

