В Пентагоне заявили об успешном испытании «Золотого купола»

США провели успешное испытание системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Сегодня первое испытание системы «Золотой купол Америки» (GDA) завершилось полным успехом, и мне выпала честь стать свидетелем этого события лично», – говорится в заявлении министра войны.

Хегсет уточнил, что система ПРО осуществила наведение, захват и уничтожение множества приближающихся дронов и крылатых ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что новая архитектура для «Золотого купола» обойдется Вашингтону в 175 млрд долларов. По его словам, система включает наземные, морские и космические средства обороны.

В свою очередь Россия неоднократно указывала на то, что действия США в сфере обороны резко увеличивают риски милитаризации космического пространства. На угрозу безопасности в космосе со стороны США также указывал Китай. Пекин призвал прекратить разработку и развертывание глобальных систем противоракетной обороны и остановить передовое размещение ракет и других наступательных вооружений.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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