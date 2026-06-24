российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Пентагоне заявили об успешном испытании «Золотого купола»

Фото из архива сайта CNN

США провели успешное испытание системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Сегодня первое испытание системы «Золотой купол Америки» (GDA) завершилось полным успехом, и мне выпала честь стать свидетелем этого события лично», – говорится в заявлении министра войны.

Хегсет уточнил, что система ПРО осуществила наведение, захват и уничтожение множества приближающихся дронов и крылатых ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что новая архитектура для «Золотого купола» обойдется Вашингтону в 175 млрд долларов. По его словам, система включает наземные, морские и космические средства обороны.

В свою очередь Россия неоднократно указывала на то, что действия США в сфере обороны резко увеличивают риски милитаризации космического пространства. На угрозу безопасности в космосе со стороны США также указывал Китай. Пекин призвал прекратить разработку и развертывание глобальных систем противоракетной обороны и остановить передовое размещение ракет и других наступательных вооружений.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / США

В национальной разведке США начались массовые увольнения / Вашингтон отменил полный запрет на сделки с иранской нефтью / Военные США расстреляли гражданское судно в Карибском море / Маск предложил раздавать людям деньги из бюджета США / Вице-президент США прибыл в Швейцарию для переговоров с представителями Ирана / SpaceX предупредила о проблемах со Starlink на Украине из-за ЕС / США и Иран отменили переговоры в Швейцарии / Путин оценил меморандум Ирана и США о прекращении боевых действий

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,