Эйфелева башня увеличилась на 10 см из-за аномальной жары

Во Франции из-за аномальной жары увеличилась высота Эйфелевой башни. Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на инженера и архитектора Бертрана Лемуана.

«Когда температура колеблется от -10 до 40 градусов, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Это эквивалентно 2 см на каждые 10 градусов», – отметил эксперт. Он уверяет, что это явление, не видно невооруженным глазом.

Дело в том, что при сильной жаре происходит тепловое расширение металла. В результате башня может увеличиваться или уменьшаться на несколько сантиметров в зависимости от сезона.

Несмотря на то что изменения незначительны, это может повлиять на прочность конструкции. «Когда вы берете проволоку и скручиваете ее один раз, ничего не происходит. Если вы повернете ее сто раз, она в конечном итоге сломается, потому что подвергается нагрузкам», – пояснил Лемуан. Вероятно, в будущем части башни придется заменять по мере износа.

Рекордная жара установилась практически на всей территории Европы во второй половине июня. По информации ВОЗ, около 150 млн человек сейчас страдают от экстремально жаркой погоды. За последнюю неделю в Европе более 1,3 тыс. человек скончались из-за последствий аномальной жары. Во Франции, по данным медиков, зафиксирован резкий скачок смертности из-за изнурительной жары – погибли порядка 1000 человек, большинство из них – пожилые люди. Энергосистемы европейских стран работают на пределе возможностей. В ряде стран фиксировались перебои в работе транспорта на фоне зноя.

Париж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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