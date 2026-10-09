В аэропорту Калифорнии мужчина угнал тягач и попал в аварию

В аэропорту американского штата Калифорния мужчина угнал тягач для самолетов и устроил гонки с полицией, после чего попал в аварию. Об этом сообщает New York Post.
Житель штата Вашингтон сел в тягач у выхода на посадку №12 и направился к выходу №7. По пути он столкнулся с другим транспортом на летном поле, после чего попытался завладеть автомобилем авиакомпании American Airlines.
Полиции все же удалось задержать угонщика, он получил травмы во время аварии и был доставлен под конвоем в больницу.
Мотивы мужчины устанавливаются, а также оценивается ущерб от его действий, проводится расследование.
Накануне сообщалось, что в аэропорту Лос-Анджелеса столкнулись два самолета. Никто не пострадал, но оба лайнера получили повреждения.
Сакраменто, Зоя Осколкова
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