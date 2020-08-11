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NewDayNews.ru

Среда, 12 августа 2020, 02:31 мск

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Американские ученые предложили позволить Венеции утонуть

Фото: Pixabay

Ученые из США считают, что трата огромных ресурсов на сохранение объектов Всемирного наследия не всегда оправдана. В частности, они предлагают прекратить спасать Венецию и позволить ей затонуть.

Статью с призывом климатологов из Университета штата Северная Каролина опубликовал журнал Climate Change. «Усилия человечества направлены на сохранение исторических объектов в знакомом всем виде, но это требует огромного количества ресурсов в условиях динамично меняющегося мира. Более выгодной стратегией будет принятие того, что в мире нет ничего вечного», – пишут ученые.

По мнению специалистов, Венеция должна трансформироваться, чтобы существовать в новых климатических условиях. Затонувший город станет символом разрушительного могущества глобального потепления и других процессов планетарного масштаба, с которыми человечество не в силах бороться.

«Люди во многом сами приблизили глобальное потепление, поэтому теперь нам нужно научиться жить в новом мире. Больше нет смысла спасать Венецию от наводнений – городу предстоит трансформироваться, а старая Венеция должна утонуть», – объясняют авторы исследования.

Венеция, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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