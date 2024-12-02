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Понедельник, 2 декабря 2024, 20:43 мск

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Зеленский анонсировал новые перестановки в командовании ВСУ

Фото: официальный телеграм-канал Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых предстоящих перестановках в руководстве армии на фоне неудач на фронтах. По его словам, необходимы конкретные реформы.

«Есть конкретные реформы и конкретные решения. Эти решения делают конкретные люди. Это не последние перестановки, они будут. Потому что нам надо двигаться быстрее», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

В конце прошлой недели был назначен новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый, а заместителем главкома ВСУ стал Олег Апостол. Зеленский отмечал, что кадровые решения согласованы с главкомом Александром Сырским.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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