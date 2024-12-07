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Суббота, 7 декабря 2024, 17:20 мск

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Киев получил вторую партию истребителей F-16 из Дании

Фото: lockheedmartin.com

На Украину передана вторая партия американских истребителей F-16 из Дании. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в стране», – заявил он, не уточнив, сколько самолетов получил Киев.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщала, что Киеву переданы 6 истребителей F-16 и планируется поставить ещё 13 самолетов.

Стоит отметить, что Копенгаген разрешил киевскому режиму наносить удары по территории РФ в мае текущего года.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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