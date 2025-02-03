российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 февраля 2025, 21:23 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

В Киеве очень ждут спецпредставителя Трампа

Украинские СМИ анонсировали скорый визит в Киев спецпредставителя президента США Кита Келлога для встречи с Владимиром Зеленским. По данным источников, это может произойти в середине февраля.

Достоверность этой информации пока не подтверждается. Ранее в Киеве ожидали визит Келлога до конца января, но он не приехал.

Напомним, в минувшие выходные Келлог в интервью Reuters заявил, что Вашингтон намерен добиться проведения на Украине президентских выборов. При этом, по его словам, избирательная кампания возможна уже в 2025 году – особенно, если Киев сможет договориться о перемирии с Москвой.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

НАТО готовит масштабную спецоперацию против Зеленского / Главком ВСУ объявил о реформе армии / ВСУ ударили по Белгородскому району: ранены двое мирных жителей / После новых атак ВСУ в Белгородской области получили ранения 6 мирных жителей / Над регионами России сбито ещё семь беспилотников ВСУ / Зеленский пытается сорвать переговоры Путина и Трампа / ВС РФ в Курской области отразили две контратаки и ликвидировали более 200 украинских боевиков / Российские войска продвигаются вглубь обороны ВСУ: за сутки потери противника превысили 1200 боевиков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,