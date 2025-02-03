В Киеве очень ждут спецпредставителя Трампа

Украинские СМИ анонсировали скорый визит в Киев спецпредставителя президента США Кита Келлога для встречи с Владимиром Зеленским. По данным источников, это может произойти в середине февраля.

Достоверность этой информации пока не подтверждается. Ранее в Киеве ожидали визит Келлога до конца января, но он не приехал.

Напомним, в минувшие выходные Келлог в интервью Reuters заявил, что Вашингтон намерен добиться проведения на Украине президентских выборов. При этом, по его словам, избирательная кампания возможна уже в 2025 году – особенно, если Киев сможет договориться о перемирии с Москвой.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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