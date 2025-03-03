Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях пост на английском языке, в котором дважды призвал завершить войну на Украине как можно скорее. Это заявление последовало практически сразу же после жесткой критики со стороны президента США Дональда Трампа.

«Очень важно, чтобы мы постарались сделать нашу дипломатию по-настоящему содержательной, чтобы как можно скорее положить конец этой войне. Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и поселки. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность. Мы работаем вместе с Америкой и нашими европейскими партнерами и очень надеемся на поддержку США на пути к миру. Мир нужен как можно скорее», – написал Зеленский.

Стоит отметить, что еще накануне глава киевского режима заявлял, что война будет длиться долго и пока нет перспектив заключить мир. Сегодня вечером эти высказывания резко раскритиковал Трамп, назвав их «худшим заявлением».

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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