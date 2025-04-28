Киев сделал заявление о перемирии в юбилей Великой Победы

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало инициативу российского лидера Владимира Путина о перемирии в период торжеств в связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. В Киеве заявили, что объявить о прекращении огня нужно уже сейчас и на 30 дней.

«Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней – значит, это реально, а не просто для парада», – сказал глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, Киев готов «поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня».

Напомним, сегодня глава российского государства объявил о перемирии из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.

Примечательно, что ранее Путин объявлял пасхальное перемирие, но Киев фактически его сорвал.

Киев, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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