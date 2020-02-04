«Наживается опять мафия»: в Госдуме нашли объяснение взлету цен на противовирусные препараты

Роспотребнадзор и Росздравнадзор должны объяснить, почему в аптеках взлетели цены на препараты, которые заявлены как противовирусные. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий запрос в федеральные службы направил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. «Наживается опять мафия», – заявил он сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Наше правительство абсолютно правильно закрывает авиасообщение с Китаем, реализует меры, чтобы опасный коронавирус не попал в нашу страну, однако остается ряд вопросов, – заявил Чернышов. – Непонятно, почему не прекращено автобусное сообщение между РФ и Казахстаном, посредствам которого в Россию может приезжать огромное количество китайцев? Также непонятно, почему наши китайские товарищи делают все, но никак не дают нам образец живого коронавируса, чтобы наши лучшие вирусологи занялись созданием вакцины, потому что у нас работает один из самых эффективных институтов вирусологии во всем мире».

Кроме того, как подчеркнул Чернышов, «непонятно почему дистрибьюторы и аптеки делают все, чтобы на волне паники повысить цены на препараты, которые пользуются спросом у нашего населения». Парламентарий сообщил, что по его данным за последнюю неделю рост цен на такие препараты, как арбидол, ингаверин, кагоцел, составил 27%.

«Наживается опять мафия, – заявил он. – Я сегодня направил запрос в Роспотребнадзор, в Росздравнадзор, чтобы такие аптеки были проверены. Нельзя играть на панике нашего населения. К сожалению, год за годом повторяется один и тот же сценарий».

Как сообщил ранее сегодня на заседании думского комитета по охране здоровья заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский, за последние сутки прирост пациентов с коронавирусом в Китае составил 3 233 случая, на 4 часа утра мск в КНР зарегистрирован 20 471 подтвержденный случай этого заболевания. «Мы наблюдаем снижение темпов прироста. Тем не менее, это достаточно большое число», – отметил замглавы Роспотребнадзора.

В России по-прежнему остаются двое заболевших – в Тюмени и Забайкалье проходят лечение двое приезжих из КНР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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