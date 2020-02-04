Угроза коронавируса: в Роспотребнадзоре назвали главную группу риска

Заболевание китайским коронавирусом чаще всего фиксируется у мужчин в возрастной группе 45-55 лет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, посвященном ситуации с инфекцией.

Комментируя ситуацию в Китае, Смоленский отметил, что в настоящее время наблюдается снижение ежесуточного числа заразившихся коронавирусом. Прирост пациентов в Китае составил 3 233 случая, на 4 часа утра мск в КНР зарегистрирован 20 471 подтвержденный случай этого заболевания. «Мы наблюдаем снижение темпов прироста. Тем не менее, это достаточно большое число», – отметил замглавы Роспотребнадзора.

В то же время чиновник обратил внимание, что большинство случаев заболевания, по данным китайских коллег, протекает в легкой форме. «Около 13,6% – это тяжелая форма заболевания. Летальность на сегодня составляет 2,1%, это 427 случаев, из них 414 – в провинции Хубэй», – уточнил Смоленский, подчеркнув, что летальность в данном случае ниже, чем при других известных специалистам вспышках коронавирусных инфекций.

«Случаи заболевания коронавирусом регистрируются во всех возрастных категориях, тем не менее, чаще всего у мужчин в возрасте 45-55 лет. Средний возраст летальных случаев 73 года, чаще всего эти случаи проходят с тяжелой сопутствующей патологией», – сказал он.

По словам Смоленского, малое количество вылеченных пациентов, о которых заявляет китайская сторона, объясняется увеличением числа новых больных и долгими сроками лечения: около недели при благоприятном течении заболевания. Оценить результативность предпринятых в Китае мер борьбы с вирусом можно будет только во второй декаде февраля.

«Проведен анализ 26 генетических последовательностей, опубликованных в базах данных, самого вируса пока нам не предоставлено, и анализ показывает крайне малую изменчивость, что также обнадеживает», – отметил чиновник.

При этом на данный момент в регионах России согласно данным мониторинга заболеваемость пневмонией не превышает среднемноголетние показатели – это относится и к территориям, граничащим с КНР.

Новых случаев в России не выявлено, по-прежнему лечение в Тюмени и Забайкалье проходят двое пациентов, прибывших из Китая. «Больные с первого дня пребывания в России находятся в блокированных отделениях инфекционных стационаров, – заверил замглавы Роспотребнадзора. – Лица из близкого контакта также госпитализированы. Заболевания протекают в легкой форме, на сегодня состояние удовлетворительное, жалоб нет».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.02.20

В Волгограде вынесут приговор за браконьерство на 20 млн рублей. / Из электричек будут высаживать громких и плохо пахнущих пассажиров. / Продовольственный кризис: короновирус опустошил прилавки на Дальнем Востоке. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»