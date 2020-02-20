«Зачем тогда царя убрали?» Жириновский раскритиковал ситуацию с назначением Мишустина

Решение о назначении председателя правительства РФ должно было опираться на мнения разных политических сил, а не приниматься одним человеком. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня на пленарном заседании Госдумы. «Зачем тогда царя убрали?» – возмущенно поинтересовался он.

«Сейчас мы узнаем, что судьбу Мишустина решал один человек. Один! Разве можно в такой огромной стране – чтобы только один человек все решал? – заявил лидер ЛДПР. – Я согласен, один – но зачем тогда царя убрали? Он один все решал, пусть плохо – но решал! Зачем генсек Горбачев ушел, он же все решал? Зачем Ельцин ушел со слезами на глазах? Обязательно должен быть централизованный институт власти, но решения должны опираться на мнения разных политических сил».

Жириновский подчеркнул, что ничего не имеет против Мишустина. «Я также думал, что может быть там будет Сечин, Собянин или другие – много там кандидатур гуляло, четыре-пять, никак Мишустин не входил в разряд, – отметил лидер ЛДПР. – Так же, как после Касьянова – раз! – Фрадков. Убрали Фрадкова – раз! – Зубков! Так же нельзя. Это же страна наша. Один ум хорошо, а два лучше. Решение пусть один принимает, но надо, чтобы и другие политические силы вклад вносили».

Как сообщал «Новый День», в интервью ТАСС президент РФ Владимир Путин заявил, что Мишустина не было в списке представленных ему кандидатур на пост премьер-министра. Решение о назначении глава государства принял самостоятельно.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.02.20

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