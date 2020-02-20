«Мишустина никто не называл, кроме меня». Путин рассказал, как выбирал нового премьер-министра России

Кандидатуру Михаила Мишустина в качестве кандидата на должность председателя правительства РФ назвал сам президент. Об этом глава государства сообщил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«По поводу выбора нового премьера. Кто был в шорт-листе?», – спросил ведущий Андрей Ванденко, отметив, что ранее, кроме Мишустина, называли имя мэра Москвы Сергея Собянина.

«Мишустина никто не называл, кроме меня. Я могу Вам сказать, что было три кандидата, – заявил Путин. – Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было». «То есть это было Ваше…», – продолжил журналист. «Моё», – подтвердил Путин.

Глава государства пояснил, что при выборе нового премьера руководствовался «личными и деловыми качествами Михаила Владимировича». При этом учитывалось и то, что Мишустин провел цифровизацию в Федеральной налоговой службе, которую возглавлял с 2010 года. «Даже не то, что он провёл её, цифровизацию в своём ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», – подчеркнул Путин.

Представление о том, что налоговая служба создана, чтобы собирать деньги в казну, президент РФ назвал «очень примитивным». «Да, это, конечно, один из главных органов, который добывает средства в государственную казну, но это очень примитивное представление о том, что он ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей, – сказал Путин. – Нет, как раз наоборот. Как раз его миссия заключалась в том, чтобы облегчить положение налогоплательщиков, сделать вообще эту процедуру более прозрачной, понятной для гражданина, менее обременительной. И честный человек, который понимает, что он платит налоги по-честному, вбелую, вправе рассчитывать на то, чтобы дальше эти средства эффективным образом государством были потрачены. Но на первом этапе это не просто взять и выдрать деньги с человека, это организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщикам, и государству было комфортно друг с другом работать и чтобы было понятно, как это организовано, и любой человек мог бы это делать беспрепятственно, без лишних хлопот, без лишней нервотрёпки, и с тем, чтобы государство не подставляло его от раза к разу под какую-то статью».

При этом глава государства подчеркнул, что у нового правительства Мишустина нет никакого временного люфта, после которого можно будет делать вывод об их профпригодности. «Нет никакого люфта. Это все люди, повторяю ещё раз, грамотные, они все в материале, в теме», – сказал Путин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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