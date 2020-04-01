«Их нет в аптеках…» В Госдуме предложили отменить НДС и ввозные пошлины для импортных медицинских масок

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг предложил Госдуме подготовить консолидированное обращение к правительству РФ о принятии экстренных мер для упрощения ввоза в страну импортных медицинских изделий и препаратов для борьбы с коронавирусом.

«Дело в том, что действительно нет в аптеках медицинских изделий. Из-за рубежа можно было бы завезти, но тогда нужно упростить процедуры сертификации, НДС ввозной отменить, пошлины – хотя бы на время. Потому что российская промышленность так быстро не отреагирует и не закроет потребности страны», – обратил внимание парламентарий.

Гартунг предположил, что правительство РФ могло бы выработать необходимые экстренные меры в этом направлении. «К концу дня от Александра Жукова (вице-спикер Госдумы, входит в координационный совет по борьбе с коронавирусом) можно было бы послушать информацию и с консолидированным обращением от всей Государственной думы к правительству выйти», – предложил он.

Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин не отреагировал на это предложение. После выступления Гартунга он только напомнил, что Совет Госдумы на следующей неделе примет решение о необходимости проводить заседания 14, 15 и 16 апреля.

Ранее глава нижней палаты парламента отказался поддерживать предложение депутат от «СР» Олега Шеина о проведении «правительственного часа», посвященного ситуации с коронавирусом, с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. «Давайте, коллеги, вносить свой вклад, но реальный. Вот эти разговоры, которые ничем кроме разговоров не заканчиваются, надо прекращать», – заявил он накануне.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.04.20

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