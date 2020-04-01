Госдума отменила голосование по отклоненному законопроекту «единороссов»

Госдума объявила недействительным голосование по вопросу о предоставлении преференций компаниям транспортной отрасли при строительстве инфраструктуры. Вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников объявил, что ранее система была неисправна, и поэтому законопроект в первом чтении был ошибочно отклонен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после рассмотрения пакета законопроектов о днях воинской славы России, Мельников поставил на голосование вопрос об отмене результатов голосования по законопроекту о преференциям для транспортников. Это предложение единогласно поддержало 269 парламентариев. При повторном голосовании по вопросу о принятии законопроекта в первом чтении его одобрили уже 276 депутатов при 42 против. Воздержавшихся не было. «Спасибо», – поблагодарил Мельников.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов, входящий в группу по подсчету голосов, поинтересовался, каким образом была проведена проверка системы. «Насколько я знаю, по регламенту в случае такого электронная группа создает комиссию, проверяет и так далее», – пояснил он.

Мельников сообщил, что в данном случае просто «техническая служба подошла и проверила, сработала кнопка или нет». «А мы можем теперь по такой хорошей традиции и по 19 вопросу переголосовать?» – поинтересовался депутат от ЛДПР Александр Шерин, автор отклонённого законопроекта о днях воинской славы. «Я думаю, что после этого мы переплюнем и Мосгордуму вот с этим видео, где «Глаза возьмите в руки», – констатировал он.

«Вы, конечно, можете внести предложение переголосовать, я ваше предложение поставлю на голосование, и если его поддержат – тогда конечно», – с некоторым раздражением сказал в ответ Мельников. Шерин на своем предложении настаивать не стал.

Как сообщал «Новый День», 26 декабря 2019 года на заседании Мосгордумы произошел скандал: при голосовании по вопросу о повышении штрафов за неоплаченную парковку, электронная система показала, что в нем участвовало 36 депутатов. Однако депутат от КПРФ Елена Шувалова сообщила, что в зале на тот момент находилось лишь 26 ее коллег, и призвала спикера столичного парламента Алексея Шапошникова пересчитать депутатов. Видеоролик, в котором Шувалова обращается к Шапошникову со словами «глаза возьмите в руки и посчитайте» получил большой резонанс, его посмотрело больше миллиона пользователей Интернета. Тогда Шапошников отказался пересчитать депутатов, заявив, что доверяет электронике. Вопрос не был поставлен на повторное голосование, повышенные штрафы действуют в Москве второй год.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.04.20

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