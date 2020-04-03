Российские банки согласились на кредитные каникулы до вступления закона в силу

На 1 апреля в адрес десяти крупнейших банков России поступило более 27 тысяч заявлений об изменении условий кредитных договоров. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это связано с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции.

«Право на кредитные каникулы закон дает субъектам малого и среднего бизнеса, а также компаниям из пострадавших отраслей экономики, – отметила она. – Кстати, закон еще не вступил в силу, но банки сейчас и сами достаточно активно идут навстречу малому бизнесу, гражданам, реструктуризируя кредиты. Мы для этого принимали специальные регулярные послабления».

Согласно данным опроса, который провел Банк России среди 10 крупнейших банков о результатах их работы за период с 20 марта по 1 апреля, от заемщиков поступило уже около 27 тысяч заявлений об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода, возникшем в результате распространения коронавирусной инфекции.

На 1 апреля банками рассмотрено более, чем 12,5 тысячи заявлений. Из них 9,8 тысячи приходится на потребительские кредиты, 2,7 тысячи – на ипотечные. Пока банки удовлетворили 2 100 заявлений, около 500 из них приходится на долю ипотечным.

Что касается субъектов малого и среднего бизнеса, от них поступило 16 тысяч общений, рассмотрено 1 158. 95% из них уже удовлетворено, уточнила глава регулятора.

«Пока обращения МСП удовлетворяются в большей степени, чем обращения населения, – отметила Набиуллина. – Это связано с тем, что наши регуляторные послабления по МСП вступили в силу на неделю раньше. Мы ожидаем, что закон вступит в силу и появится не просто право банка реструктурировать эти кредиты, но их обязанность».

Глава ЦБ также подчеркнула, что объем задолженности – или кредитного портфеля, по которому принято решение о реструктуризации – можно предварительно оценить в 200 млрд рублей, в работе заявки еще на 560 млрд рублей. В основном речь идет о переносе выплаты процентов по кредиту.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.04.20

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