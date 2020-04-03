Банк России не поддержал идею кредитных каникул для всех россиян

ЦБ РФ не видит необходимости обязать банки устроить кредитные каникулы на два месяца всем россиянам по примеру США, где определенную сумму государство выплачивает каждому гражданину с невысоким доходом. Российский регулятор намерен «сконцентрироваться для того, чтобы [согласие на реструктуризацию] получили те, кто реально нуждаются в этом», сообщила сегодня на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы считаем правильным все-таки в этих условиях действовать адресно, и, прежде всего, концентрировать поддержку и финансовые ресурсы на тех, кто реально пострадал. И людях, и бизнесе, кто реально попал в сложную ситуацию. По мере необходимости – расширять перечень отраслей. Конечно, вопрос с администрированием существует, но вот по этим программам мы хотим делать совершенно прозрачные механизмы, в том числе по реструктуризации кредитов», – подчеркнула она.

В Банке России ожидают, что правительство выпустит в ближайшее время правила расчета среднего дохода за прошлый год, чтобы каждый россиян сам мог посчитать этот показатель. При этом, как заверила Набиуллина, уже сейчас делается все, чтобы перевести работу с гражданами на дистанционную схему, чтобы не нужно было ходить в офисы.

«Адресность, прозрачность, понятность и дистанционные каналы, что позволит это делать наименее обременительно для граждан, но все таки сконцентрироваться того чтобы получили те, кто реально нуждаются в этом», – заключила глава регулятора.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.04.20

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