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Пятница, 3 апреля 2020, 16:13 мск

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«Мы не влияем на курс»: Банк России отказался от поддержки рубля

Банк России не пытается влиять на курс рубля, осуществляя свои операции на валютном рынке. Замороженная в начале марта покупка валюты возобновиться после повышения стоимости нефти выше цены отсечения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы своими операциями на валютном рынке по покупке либо продаже никоим образом не пытаемся влиять на курс, – подчеркнула она. – Курс у нас плавающий. Мы не таргетируем курс. Мы осуществляем операции в данный момент по продаже валюты в соответствии с бюджетным правилом. Это регулярные продажи, связанные с тем, что цена нефть ниже 40 долларов за баррель – ниже цены отсечения, плюс к этому вводим операции, связанные со сделкой по Сбербанку. Наши объемы операций никак не связаны с уровнем курса».

При этом Банк России 9 марта на 30 дней приостановил покупку иностранной валюты. Возобновлять ее планируется только в соответствии с бюджетным правилом. «Мы приостановили покупку, перешли к продаже валюты, потому что в соответствии с бюджетным правилом у нас сейчас цена на нефть ниже цены отсечения, – уточнила глава регулятора. – Когда цена на нефть будет выше цены отсечения, мы начнем в соответствии с бюджетным правилом операции по покупке валюты».

Москва, Татьяна Дорофеева

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