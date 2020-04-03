«Это возможно»: глава Банка России допустила рост безработицы

Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала возможность всплеска безработицы в России во втором квартале этого года. Ее масштабы будут зависеть от ограничительных мер, пояснила она на пресс-конференции в Москве.

«Негативное влияние коронавируса, закрытие предприятий бизнеса могут приводить к некоторому росту безработицы, – сказала Набиуллина. – На начало года был исторически низкий (показатель). Некоторый прирост возможен, но это будет зависеть от того, какие ограничительные меры будут приниматься».

Глава Банка России обратила внимание, что в регионах России решения об ограничительных мерах будут принимать самостоятельно.

Как сообщал «Новый День», накануне в своем видеообращении президент России Владимир Путин заявил, что дает новые полномочия губернаторам регионов, поскольку они лучше знают обстановку на местах. «Главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры», – сообщил Путин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.04.20

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