«Это шулерство, а не выборная кампания». «ЕР» в Госдуме одобрила электронные выборы в Москве еще на два года

Сегодня нижняя палата российского парламента продлила в Москве эксперимент с электродным голосованием. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект, разрешающий проводить в столице дистанционные выборы всех уровней в 2020 и 2021 году, вызвал резкую критику думской оппозиции. В частности, депутат от КПРФ Валерий Рашкин назвал эту систему «шулерством, а не выборной кампанией»

Документ был внесен депутатом от «Единой России» Ириной Белых только 4 марта, и сегодня документ уже был внесен в повестку дня. Представляя законопроект, парламентарий отметила, что по результатам электронных выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года к системе было получено 50 замечаний, она прошла четыре публичных теста, тест хакеров, и по итогам этих испытаний в нее были внесены коррективы.

Между тем, Белых не упомянула, что французский хакер Пьеррик Годри в ходе тестирования взломал эту систему, которую московские чиновники называли неуязвимой. После сбоя оборудования, который произошел прямо в день голосования, система была оснащена постоянным двойником оборудования, работающим параллельно, его переключение происходит автоматически при сбое, сообщила депутат.

По ее словам, теперь «электронный бюллетень будет жить на устройстве пользователя весь срок, отведенный на голосование», а «рабочее место председателя электронной УИК транслируется на неограниченное число экранов, и для электронного наблюдателя дается новый инструмент, дающий возможность наблюдать за всеми транзакциями в сети блокчейн». «Актуальность электродного голосования в сегодняшних реалиях очевидна», – подытожила Белых.

Между тем думская оппозиция не поддержала эту идею. «Мы категорически против этого эксперимента, потому что он ведет, на наш взгляд, вообще к ликвидации выборов как таковых – честных имеется в виду, – заявил депутат от КПРФ Валерий Рашкин. – Выборами можно назвать все, но выборы, которые могут выявить результат волеизъявления избирателей, провести в Москве эта система не позволяет».

Парламентарий подчеркнул, что все четыре тестирования системы перед выборами в Мосгордуму «были сорваны, были недействительными, исправлены не были». Неработоспособность системы была подтверждена и крупным сбоем во время голосования, когда в течение нескольких часов система не функционировала.

«Наблюдение, которое является основным условием достоверности выборов, в этом виде невозможно», – подчеркнул Рашкин, отметив, что невозможной стала и проверка списков избирателей, в который теперь можно вносить совершенно любые данные.

«Характерны результаты голосования в сравнении с участками, где было бумажное голосование: минимум на треть они все были в пользу «Единой России» – та, у которой ключи и пальчики, там все работали. Это шулерство называется, а не выборная кампания», – возмущенно заявил Рашкин.

Как считает парламентарий, сам процесс голосования в таком виде невозможно проконтролировать, чтобы гарантировать свободу волеизъявления: избиратель может сидеть в кабинете, а за его спиной руководитель может диктовать, на какую кнопку следует нажать. «И самое главное – нет возможности подать иски на то, что выборы были фальсифицированы. Ни одного иска суды не взяли», – сообщил он, подчеркнув, что «ни одним коронавирусом нельзя объяснить необходимость принимать этот закон».

Однако голосов «единороссов» все же хватило для ободрения законопроекта Белых: документ был принят при 239 депутатах «за», 44 «против» и одном воздержавшемся.

Москва, Татьяна Дорофеева

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