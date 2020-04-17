Россия нашла почти четыре миллиона новых граждан: Госдума отменила для жителей Донбасса госпошлину

Сегодня нижняя палата российского парламента освободила от уплаты госпошлин за прием в гражданство РФ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект, внесенный три дня назад, был принят Госдумой сегодня сразу в трех чтениях.

Как сообщил один из авторов документа – депутат Андрей Козенко, законопроект «является крайне важным элементом поддержки наших соотечественников, проживающих на Донбассе, и оказавшихся в сложной ситуации, связанной с военной агрессией со стороны Украины».

«Для многих жителей ДНР и ЛНР необходимость уплаты госпошлины, размер которой составляет 3 тысячи 500 рублей, является крайне существенной, или непосильной», – сказал парламентарий, отметив, что средний размер заработной платы в ЛДН и ДНР составляет 12 тысяч рублей, пенсий – 5 тысяч.

В результате отмены пошлины, как рассчитывают авторы документа, население РФ могут пополнить более 3 млн человек, которые сейчас проживают в ДНР и ЛНР. «На середину апреля текущего года количество жителей указанных регионов, получивших гражданство в упрощенном порядке, приближается к 200 тысячам – 92 тысячи человек в ДНР и 95,5 тысяч человек в ЛНР. Всего принято заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке 218 236, общая численность населения в обеих республиках составляет 3 709 100 человек», – уточнил Козенко.

В первом чтении законопроект был принять единогласно. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сразу поставил документ на голосование во втором и третьем чтении. В целом закон был одобрен 322 голосами, против и воздержавшихся не было.

Поправки об отмене госпошлины вносятся в Налоговый кодекс. Закон вступит в силу с момента его опубликования.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.04.20

Пробежки по лестницам в многоэтажках могут быть опасны для здоровья. / За сутки в России больных Covid-19 стало более чем на 4 тысячи больше. / Жириновский: «Депутаты Госдумы должны находиться в Москве в своих квартирах». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»