Набиуллина оценила дефицит бюджета РФ в 2020 году в 6%

Бюджетный дефицит в России в этом году может составить около 6%. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции. По ее словам, уже сейчас госказна сталкивается с сокращением доходов.

«Нынешняя ситуация, безусловно, отразится на бюджете. Он сталкивается с существенным сокращением нефтегазовых доходов, сокращением и ненефтегазовых доходов, – сообщила она. – В это время увеличиваются расходы, которые нужны на антикризисные меры, и это приведет к увеличению дефицита бюджета, может быть около 6% по нашей оценке».

Глава Банка России подчеркнула, что осторожная, взвешенная макроэкономическая политика позволила «накопить разного рода запасы, буферы – и ФНБ, такие же буферы есть в финансово системе». «Это позволит поддержать расходы бюджета в условиях такого падения доходов», – пояснила Набиуллина.

При этом ЦБ не видит рисков в перенаправлении бюджетных расходов с инвестпроектов на социальные нужды. «Возможно, что некоторые инвестиционные расходы, которые невозможно произвести, потому что есть ограничительные меры, ряд предприятий остановлен, они могут быть переправлены на социальные расходы, – сказала Набиуллина. – Это поддержит людей в этой ситуации и даст возможность более плавно выходить из периода ограничительных мер, и постепенно будут восстанавливаться инвестиции».

Москва, Татьяна Дорофеева

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