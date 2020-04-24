Набиуллина: После карантина в России ипотека пойдет в рост

После окончания коронавирусного карантина в России увеличатся объемы ипотечного кредитования. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, кратного сокращения кредитования регулятор сейчас не наблюдает.

«В этих условиях спрос населения на кредиты конечно снижается, и банки тоже более осторожно оценивают кредитные риски, – сказала она. – Кратного снижения кредитования и сейчас, и по мере выхода из кризиса мы не видим».

В целом, по оценке ЦБ РФ, розничное кредитование по выходу из ситуации с коронавирусом опустится к нулю процентов или уйдет в отрицательную область, однако ипотека, напротив, пойдет в рост.

«По нашей оценке около 80% в этом году, это конечно примерно в 2 раза ниже, чем в прошлом году, но она будет расти, в том числе, благодаря мерам правительства по субсидируемой ипотеке в 6,5%, – уточнила глава ЦБ. – Потребительское кредитование на наш взгляд будет падать – может быть, около 2% или даже больше, мы пока делаем широкие интервалы, от минус 5% до 0. Автокредитование может упасть и больше, до 10%. Мы видим, что автокредитование не развивается».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.04.20

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