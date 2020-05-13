«Законотворческое мошенничество»: Госдума разрешила россиянам голосовать по почте

Сегодня в нижней палате российского парламента произошел скандал, поводом для которого стали неожиданные поправки об удаленном голосовании на выборах в законопроект о сверке подписных листов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции назвали эту ситуацию «законотворческим мошенничеством».

Поправка, разрешающая россиянам голосовать на выборах по почте и в электронном формате, была внесена ко второму чтению законопроекта, который прежде подразумевал лишь изменения в проверке подписных листов. Авторами нововведения выступили депутаты от «Единой России» Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш. Их коллега по фракции Дмитрий Вяткин заявил, что режим самоизоляции может продлиться до сентября, поэтому такой способ голосования будет необходим.

Поправку №3, которая изменила суть законопроекта, депутат от ЛДПР Сергей Иванов квалифицировал как законотворческое мошенничество. «Когда вам предлагают одно, а после этого дают другое, иначе как мошенничеством это не назвать», – заявил он, подчеркнув, что поправку внесли позже, а в первом чтении ничего подобного в законопроекте не было.

Поправка предлагает ввести на выборах органов государственной власти и местного самоуправления голосование по почте в порядке, определенном избирательной комиссией, а значит – в корне меняет законопроект. «Вы сейчас втихую принимаете процедуру, которой в России не было никогда, – указал Иванов. – И это во втором чтении под предлогом того, что мы совершенствуем процедуру проверки подписных листов!»

Парламентарий обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой снять с обсуждения законопроект и провести по спорной поправке все необходимые общественные обсуждения и консультации с Центральной избирательной комиссией РФ. «Чтоб мы не видели потом разбросанные, выкинутые «Почтой России» конверты с бюллетенями, или наоборот – не получали бюллетени, которые неизвестно откуда появились, – предупредил Иванов. – Коллеги, вы в корне рушите всю избирательную систему, которая сложилась в России с 1993 года, с выборов Государственный думы». Депутат также подчеркнул, что законопроект не имеет никакого отношения к «коронавирусной повестке дня» – которую Госдума договорилась рассматривать во время пандемии в первую очередь. В этой связи депутат предложил авторам поправки следующим шагом ввести в России голосование на выборах по смс. «Вы плюете на демократию. Так нельзя поступать… Это ни в какие ворота просто не лезет. Я в шоке, коллеги», – заключил он.

Однако думский комитет по контролю и регламенту, который возглавляет Ольга Савастьянова, ничего предосудительного в действиях авторов поправки не увидел. Член комитета, и по совместительству соавтор поправки Дмитрий Ламейкин заявил, что «очень подробное обсуждение» инициативы было – правда, только на площадке самого комитета, и, кроме членов комитета, на заседании никто не присутствовал. «В десятках стран сегодня есть голосование по почте», – заверил он.

В результате поправка все же была принята при 251 голосе «за», 79 против и одном воздержавшемся. Большинством голосов был принят и сам законопроект во втором чтении. После того, как стало ясно, что «Единая Россия» продавит его сегодня же и в третьем чтении, шум в зале усилился, и спикеру пришлось предоставить депутатам слово для выступлений.

«Если комитет по регламенту не знает, что ко второму чтению нельзя менять концепцию, то его надо расформировать и собрать новый комитет», – жестко заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, указав, что изначально в документе шла речь о проверке подписных листов, а не о самой процедуре голосования. «Когда вы бросаете на кон законность принятия самих законов – то какая у них будет цена? Куда вы торопитесь? Я понять не могу», – сказал он.

В ответ «единоросс» Вяткин заявил, что голосование по почте имеет самое прямое отношение к борьбе с коронавирусом, поскольку в случае продления режима самоизоляции в сентябре люди просто не смогут прийти на участки. «Нам нужно будет обеспечить любыми способами, чтобы люди взяли и выразили свое мнение», – сказал он.

«Почему вы не можете организовать голосование на дому? Почему вам нужно чтобы люди эти бюллетени слали по почте?» – поинтересовался депутат Иванов.

«Вы это сделали не оттого, что заботитесь о наших избирателях. Потому что к осени, дай Бог, эта пандемия будет как страшный сон нам всем казаться. Вы знаете, что градус накала сейчас очень высок, и если раньше собачники обсуждали, что собачка съела и как покакала, то сейчас они обсуждают смену правительства!» – подчеркнул парламентарий.

Однако в итоге при 250 голосах в поддержку законопроекта и 83 против документ был принят в третьем, окончательном чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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