«Сразу три опасных для России новеллы»: «Голос» выступил с заявлением о трехдневных выборах

Движение «Голос» назвало опасными поправки в законодательство, разрешающие продлять голосование до трех дней. Заявление опубликовано на сайте движения в защиту прав избирателей. Соответствующий законопроект вызвал жаркие споры в Госдуме 15 июля, однако несмотря на возражения оппозиции «Единая Россия» продавила его во втором чтении. Окончательное рассмотрение документа назначено на 21 июля.

Как считают в «Голосе», поправки в проект закона восьмилетней давности содержат сразу три опасные для будущего России новеллы. Так, введение трехдневного голосования в существующей электоральной практике приведет к массовому принуждению и отсутствию общественного контроля.

«Введение многодневного голосования возможно только в том случае, если одновременно будут приняты законодательные гарантии его общественного контроля, гарантии исключения фальсификаций и жесткие меры противодействия любым видам принуждения к голосованию. Таких мер и гарантий законопроект не предусматривает», – подчеркнули в «Голосе».

Кроме того, новые правила дают возможность политическим партиям отозвать члена избиркома с правом решающего голоса. Это создаст неравенство в комиссиях, поскольку отозвать нельзя будет более административно зависимых сотрудников, а партийным руководителям даст возможность заменять вышедших из-под контроля членов избиркомов. Следствием станет возросшее давление на партии со стороны администраций, уверены в правозащитном движении.

Что касается запрета на назначение наблюдателей из других регионов, то это новшество в «Голосе» назвали умышленным ограничением общественного контроля. «Инициаторы поправок по сути создают искусственные границы внутри страны, а жители соседних регионов в праве на наблюдение приравниваются к иностранцам», – говорится в заявлении.

«Принятие законопроекта №47830-6 еще сильнее отдалит российские выборы от их конституционного предназначения быть высшим выражением воли народа», – заключили правозащитники.

«Голос» призвал россиян выразить свое отношение к поправкам через электронные обращения в адрес депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации.

Как сообщал «Новый День», в среду Государственная дума приняла во втором чтении проект закона, внесенного президентом еще в 2012 году. Документ предусматривал возможность для политических партий отозвать назначенных ими членов избиркомов. В экстренном порядке за несколько часов до заседания в законопроект были внесены поправки, разрешающие продлять голосование на выборах до трех дней. Думская оппозиция высказалась резко против принятия документа в таком виде, однако единороссы большинством голосов продавили его принятие. Третье чтение назначено на 21 июля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.07.20

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