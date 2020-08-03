Осталось 19 дней: в Подмосковье «Традиция» соберет известных актеров, музыкантов, писателей, поэтов и философов

В подмосковном Одинцовском районе в Усадьбе Захарово (Музей-заповедник А.С. Пушкина) завершается подготовка к ежегодному литературно-музыкальному фестивалю «Традиция», который пройдет 22 августа. Гостей ждет обширная и бесплатная развлекательно-познавательная программа с участием известных деятелей культуры.

Как отмечают организаторы, фестиваль станет еще пятым по счету, но первым настолько долгожданным. Пандемия коронавируса, еще весной закрывшая всех дома и отделившая друг от друга социальной дистанцией, не смогла нарушить традицию встречи в пушкинских местах интереснейших и талантливых музыкантов, поэтов, актеров, режиссеров, писателей, философов и мастеровых.

Как предполагается, на зеленых аллеях усадебного парка, на берегу пруда, где великий поэт учился плавать, снова встретятся те, для кого русская традиция жива в национальном колорите, красках музыки и мелодиях стихов, текстах, обычаях, говорах и костюмах. Удивительным образом именно «Традиция» не противопоставляет традиционное и современное искусство, а находит способ сделать их интересными друг другу и зрителям. 22 августа «Традиция» соберет более 30 мероприятий: это музыкальные концерты, спектакли, лекции, беседы, презентации, развлечения и мастер-классы для всей семьи. Гостей фестиваля ждут ярмарка и лавки с традиционной домашней едой.

Авторами идеи фестиваля, в котором переплетаются национальная традиция и современное искусство, являются писатель, общественный деятель Захар Прилепин и продюсер, режиссер, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.

Комментируя предстоящее событие, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков обратил внимание, что «Традиция» – фестиваль, не только объединяющий самые разные жанры. «Это фестиваль с уникальной атмосферой, которая объединяет разных людей вместе через интерес к нашей истории, русскому искусству, русской культуре. В каждой постановке, танцевальной программе, музыкальном фрагменте внимательный зритель увидит, услышит, почувствует дыхание времени, того, как русская традиция течет и развивается. И эта традиция сохраняет нас как людей, как нацию. Мозаика жанров показывает, как из отдельных частей, деталей складывается ощущение жизни и человека. Традиция – это умение быть одновременно и с прошлым, и с будущим – в настоящем. И ни в коем случае не противопоставлять одно другому. Традиция – реальное подспорье для России, для русской культуры», – подчеркнул художественный руководитель МХАТ им. М. Горького.

Музыкальный колорит

Вольные казачьи песни прозвучат на аллеях парка в исполнении ансамбля «Казачий Кругъ» – звезды мирового уровня подарят мелодии, собранные в экспедициях на Среднем Дону, Кубани, Тереке, Запорожье и Сибири. Классика у воды – особая история на фестивале – в этом году Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея Балина будет играть у реки. Народная песня и фри-джаз – так захватывающе необычно соединили несоединимое певица Тина Георгиевская и композитор-импровизатор Сергей Летов. Кружевными нитями русских песнопений наполнит летний день фолк-певица Таисия Краснопевцева, чей голос может звучат и тихим ручьем, и грозным потоком.

Для фестиваля большой радостью стала возможность пригласить джаз-бэнд Сергея Манукяна – официально «Лучшего джазового музыканта», пианиста и вокалиста. Анжела Манукян и этно-электронная группа «Volga» выступят в оригинальном составе. Фолк-группа «Партизан FM» передает силу и глубину народной песни в сопровождении тубы и балалайки, саксофона и гармошки, и это еще не все неожиданные сочетания. Фольклористка Наталия Сербина проведет мастер-класс по обрядовым и лирическим песням, духовному стиху под колесную лиру. Автор и исполнитель песен на стихи русских и зарубежных поэтов Елена Фролова представит романсы, русские народные песни, духовный стих в сопровождении волшебной шестиструнной гитары и гуслей. Особенным моментом станет выступление трио талантливых солистов, лидером которого является звезда оркестра, первая скрипка Большого театра Александр Калашков. В «зале» фестиваля на открытом воздухе нет балконов, только партер.

Стихи как выстрел и как песня

Всегда интересна поэтическая программа фестиваля. В этом году ее представят программы «Невинный и его дети» и поэтический перформанс «Левое и правое крыло». Гости фестиваля услышат стихи в исполнении молодых актеров и поучаствовать в сценическом диалоге, где лишь стихи могут быть аргументом. Поэты Елена Исаева, Мария Ватутина, Алексей Шмелев и Иван Купреянов представляют разные поэтические школы, и зрителя явно ждет увлекательное путешествие в уникальные творческие миры.

Прекрасный дуэт театральной династии – народной артистки РФ Светланы Немоляевой и ее внучки Полины Лазаревой – подарит стихи Пушкина в гармонии с музыкальными композициями.

Разговор о вечном

Встречи с философами, поэтами, актерами, писателями и учеными на «Традиции» – особое удовольствие для ума и сердца. На пятом фестивале ждут писатель Захар Прилепин с рассказом о казачестве и казачьей культуре, философ и исследователь Александр Дугин с метафизическим путешествием к Пушкину, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков с авторским погружением в творчество Бродского.

Писатель-фантаст и сценарист Сергей Лукьяненко приглашает порассуждать о фантастике в аспекте патриотизма, писатель Михаил Елизаров обсудит вопросы постмодернизма, писатель Алексей Варламов приглашает к дискуссии по роману «Душа моя Павел», интересному для многих экскурсом в недавнее советское прошлое.

Сергей Старостин и Татьяна Бондаренко представят спектакль «Пинежский Пушкин» по уникальному произведению Бориса Шергина. Гости фестиваля смогут принять участие в программе «Светлый вечер оффлайн с протоиереем Максимом Первозванским» (совместный проект радио «Вера», журнала «Фома» и МХАТ им. М. Горького), где поговорят о страхах и об истине. Музыкальный критик, куратор арт-проекта «Советской песни Атлантида» Екатерина Кретова расскажет о советской песне как особой вселенной и сути советского времени.

О вечной теме взаимоотношений родителей и подростков на собственном опыте расскажет ведущая радио «Вера» Анна Леонтьева, автор книги «Я верю, что тебе больно». На лекции Андрея Боровского можно будет узнать, как рождались и развивались усадебная культура и русский крестьянский костюм. Актриса и телеведущая Яна Поплавская обсудит свою книгу «Встань и иди», которая посвящена взаимоотношениям детей и родителей, мам и пап, воспитателей и воспитанников.

Для детей и родителей на фестивале особые сюрпризы – семейный театр «Ученый медведь», кукольный театр Елены Трещинской, хороводы, русские игры на воздухе и клюшкование, прародитель современного хоккея.

И только для «Традиции»

Один из инициаторов фестиваля, общественный деятель, писатель Захар Прилепин обратил внимание, что «Традиция» стала попыткой поучаствовать в процессе сохранения русской культуры. «Насколько широка Россия, настолько разнообразна наша традиция – русская, российская, многонациональная. И настолько же эта традиция чаще всего оказывается на задворках глянцевой жизни, списанной с западных образцов, жизни суетливой, порой пустой. Русская традиция всегда обращена к Богу и миру, она противостоит миру унификации всем своим разнообразием, миру всепоглощающей скуки – своим жизнелюбием, миру равнодушия – своей теплотой и глубиной. Это буквально тот внутренний стержень, что делает русского русским вне времени, вне географии, делает его и сильным, и гибким, защищая человеческое в человеке», – отметил Прилепин.

Организаторы отмечают, что спецпроекты фестиваля действительно уникальны. Это мультимедийный поэтический спектакль «Иосиф Бродский. Бог сохраняет все, особенно – слова» с участием артистов МХАТ им. М. Горького – в исполнении актеров театра и кино Алисы Гребенщиковой, Николая Коротаева, Марии Янушевской, народного артиста России Валентина Клементьева и художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Эдуарда Боякова ранимый и пронзительный Бродский звучит особенно искренне и глубоко.

Специальный театрально-музыкальный проект «Василий Теркин», который соединит театральное представление поэмы А. Твардовского «Василий Теркина» в исполнении артистов МХАТ им. М. Горького и выступление музыкального проекта «Джанго», который является постоянным участником телепрограмм и фестивалей. Актеры предстанут перед зрительской аудитории в необычно открытом формате, еще раз доказав, что классический театр умеет быть разным и может удивлять.

Завершит «Традицию» праздничный фейерверк.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры РФ, Министерства культуры и администрации Одинцовского городского округа Московской области. Главный партнер фестиваля – Русский Художественный Союз, который объединяет художников и деятелей культуры, независимых творческих лидеров разных направлений.

Примечательно, что вход на фестиваль бесплатный. Подробности можно узнать на официальном сайте мероприятия traditionfestival.ru

Москва, Светлана Антонова

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