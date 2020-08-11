США нарастили экспорт российский нефти до рекордных значений

Россия в первом полугодии 2020 года экспортировала рекордный объем нефтепродуктов в США – 9,1 млн тонн в натуральном выражении. Согласно данным, опубликованным в отчете Федеральной таможенной службы (ФТС), это максимальный уровень поставок с 2004 года.

Общий показатель экспорта составил 74,63 млн тонн, из них на США приходится более 12%. По сравнению с тем же периодом 2019-го поставки выросли в 2,3 раза – с 4 до 9,1 млн тонн.

Более того, по данным Управления энергетической информации США, импорт российских нефтепродуктов только за пять месяцев 2020 года (данных за июнь еще нет) достиг 67,9 млн баррелей – 9,3 млн тонн.

Как уточняет РБК, российские данные учитывают только поставки в США напрямую, а американская статистика включает импорт всей российской нефти, даже если она поставлялась через третьи страны.

В то же время, из-за падения цен на энергоресурсы, экспортная прибыль выросла незначительно – с $1,7 млрд до $2,2 млрд – в первом полугодии на 42% меньше, чем годом ранее.

В таможенной службе также отмечают, что экспорт российской сырой нефти в США в годовом выражении, напротив снизился с января почти в 2,4 раза – до $546 млн.

Согласно данным отчета, лидером по экспорту стали Нидерланды, Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов – 16,3% от общего объема. Третье место у Мальты – 4,4 млн тонн. Стоит отметить, что это – транзитные хабы, из которых нефть и нефтепродукты поставляются конечным потребителям.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.08.20

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