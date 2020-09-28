Конституционный суд рассмотрит первое дело об ограничении свободы передвижения граждан из-за коронавируса

Конституционный суд (КС) России рассмотрит запрос из суда в Московской области о постановлении губернатора региона по ограничению свободы передвижения граждан во время борьбы с угрозой распространения коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на сообщение КС.

Согласно материалам суда, это первое подобное обращение, в котором КС проверит на соответствие Основному закону страны акты местных органов власти, ограничивающие свободы граждан из-за пандемии коронавируса. Речь идет о жителе Подмосковья, который покинул место своего постоянного проживания в период действия ограничений, за что на него был составлен протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Дело об административном правонарушении поступило в подмосковный Протвинский городской суд. Судья в ходе рассмотрения посчитал, что «право на свободу передвижения граждан является одним из основных» и закреплено в Конституции РФ. «В соответствии со статьей 15 Конституция РФ имеет прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые на территории РФ, не должны противоречить Конституции», – отмечается в тексте обращения.

В постановлении губернатора Подмосковья содержатся ссылки на федеральные законы и местные нормативные акты, однако, как полагает судья, «ни один из приведенных в постановлении губернатора законов не предусматривает полномочий губернатора на ограничение права граждан на свободу передвижения».

Судья также обратил внимание, что законы РФ не могут наделять региональные власти полномочиями по ограничению прав и свобод граждан. Рассмотреть обоснованность постановления властей Подмосковья КС просят, чтобы исключить возможность необоснованного привлечения к ответственности местного жителя.

Москва, Светлана Антонова

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