Еще одна «горячая точка»: столкновение России и Турции в Карабахе на руку Западу

Западу выгодно втянуть Россию и Турцию в жесткое противостояние и даже войну в карабахском конфликте. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский политтехнолог, партнер компании «Бок о бок консалтинг», союзный интегратор проекта «СОНАР-2050» Василий Боков. По его оценке, такая война ослабила бы обе страны и окончательно превратила бы их из мировых в региональные державы, на которые можно успешнее влиять и по другим направлениям.

«Думаю, ключевым в этой ситуации станет вопрос признания независимости Нагорного Карабаха и появлением в связи с этим официальных возможностей обеспечивать безопасность в регионе. По факту, на это сейчас способна, пожалуй, только Россия», – отметил эксперт.

Если говорить о внутренних причинах, то, как считает Боков, любая война почти всегда означает мобилизацию населения вокруг лидера, что актуально как для Еревана, так и Баку.

«Внутриполитическая ситуация в обеих странах, в Армении и в Азербайджане, характеризовалась снижением популярности лидеров, ростом простестных настроений и радикализации оппозиции. Это связано и с усталостью, и с разочарованием, и с накопленными ошибками в решениях. Конечно, военные действия снимают эти проблемы для власти, легитимность как бы черпается извне, оппозиция демобилизуется, иначе будет справедливо обвинена в косвенном пособничестве внешнему врагу», – отметил Боков.

При этом он обратил внимание на внешние обстоятельства: Армения – член ОДКБ, и за последние недели это уже второй актуализированный вызов для Организации, если учитывать ситуацию в Белоруссии. В то же время противостояние мусульманского и христианского мира никуда не делось – оно существует. «И разные силы используют или, как минимум, вынуждены учитывать этот фактор», – пояснил Боков.

В этой связи эксперт также добавил, что в данной ситуации президент Турции Тайип Реждеп Эрдоган также преследует вполне определенные цели. «У Эрдогана есть внешний контур – пантюркистский проект, претендующий на лидерство в мусульманском мире, и внутренний – его легитимность после волнений тоже нуждается во внешней поддержке», – заключил Боков.

Как сообщал «Новый День», в минувшие выходные ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь обострилась. В ходе боевых действий вооруженные силы Армении потеряли более 550 человек убитыми и ранеными, заявило минобороны Азербайджана. В военном ведомстве республики также сообщили об уничтожении 22 бронемашин, 15 зенитно-ракетных комплексов «Оса», 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок и трех складов с боеприпасами. При этом Баку опровергает все сообщения о собственных потерях.

В то же время в минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона потеряла порядка 200 военных, а также около 30 танков и другой бронетехники. Ереван также озвучивал и собственные потери: согласно официальным данным, в боях погибли 16 человек, а ранения получили более 100 военнослужащих.

Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями в начале вооруженного конфликта.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 28.09.20

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