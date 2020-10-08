«Такого документа не появилось бы…»: история со скандальным законопроектом о всероссийской реновации напоминает «военную операцию»

Депутат Госдумы Галина Хованская назвала «военной операцией» ситуацию с внесением в нижнюю палату парламента нового законопроекта о всероссийской реновации. Парламентарий предположила, что реальными авторами документа выступили не сенаторы и депутат-«единоросс», которые поставили под ним свои подписи, а правительство РФ. Целью был обход правила о получении необходимых согласований.

«Сейчас произошла военная операция по внесению [законопроекта], – заявила Хованская. – Ее называют «реновация», но вот господин Хуснуллин (Марат Хуснуллин, вице-премьер правительства РФ, – ред) – что это не реновация, а комплексное развитие территорий». В названии документа сказано, что изменения предполагается внести «в Градостроительный кодекс и иные законодательные акты», уточнила Хованская, пояснив, что под «иными актами» подразумевается, в частности, Жилищный кодекс, который авторы хотят дополнить новым разделом.

«Я не знаю, кто писал эту законодательную инициативу, – призналась Хованская. – Внесли-то ее сенаторы, но я так думаю, что их попросили, чтобы обойти согласования. Потому что если это вносится от правительства, то это проходит очень серьезные согласования со всеми структурами: всеми профильными министерствами и с правовыми департаментами и управлениями. Если бы эта процедура прошла, такого бы документа не появилось, я уверена».

Как сообщал «Новый День», законопроект был внесен в Госдуму в сентябре. Его соавторами выступили представители «Единой России» – вице-спикер Совета Федерации, представитель Костромской области Николай Журавлев, глава комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представляющий Пензенскую область Олег Мельниченко, член этого комитета, сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко, а также депутат Госдумы, избранный по федеральному партийному списку, глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Именно его комитет стал профильным при рассмотрении законопроекта в Госдуме.

Комментируя этот законопроект во время открытия осенней сессии Госдумы, депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин заявил, этот документ фактически отменяет право собственности на недвижимость в России. Позже парламентский комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству раскритиковал этот документ, однако рекомендовал принять его в первом чтении. При этом глава комитета Галина Хованская выступила с особым мнением, указав на многочисленные недоработки, которые противоречат действующему законодательству и ущемляют права и свободы граждан РФ. «Законопроект не поддерживается и требует существенной доработки до принятия в первом чтении», – заявляла депутат.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.10.20

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