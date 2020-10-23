Онищенко определил «главный тормоз» в реализации закона о горячем питании в школах

В России по-прежнему существуют проблемы с обеспечением школьников горячим питанием. Как сообщила сегодня заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина на заседании рабочей группы Госдумы по контролю за качеством школьного питания, поручение президента и новый закон выполняются не во всей стране.

В ходе обсуждения выяснилось, что одна из проблем – в Роспотребнадзоре, который был назван «главным тормозом» в реализации закона. «Несмотря на наш праведный гнев в адрес министерства просвещения, все-таки вы главный тормоз в реализации закона, – обратился к Брагиной глава рабочей группы, экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Геннадий Онищенко. – Мы не знаем, от чего нам плясать – от 40 рублей, которые были в прошлом году и добавлены к 5 рублей в этом году, или все же плясать от физиологически обоснованной нормы питания».

«Уважаемый Геннадий Григорьевич…» – начала Ирина Брагина. «Глубокоуважаемый Геннадий Григорьевич», – поправил ее Онищенко.

Как выяснилось, обеспечить начальные классы горячим питанием удалось не во всех школах страны. Так, в нескольких учебных заведениях Архангельской области и Бурятии выдаются продуктовые наборы. Эти школы являются малокомплектными, они расположены в труднодоступных населенных пунктах, пояснила Брагина.

Кроме того, остаются 415 школ в 13 субъектах РФ, которые составили планы и дорожные карты по обеспечению детей горячим питанием. Ситуация находится на контроле, заверила Брагина.

При этом, как подчеркнула замглавы Роспотребнадзора, ведомство, согласно поручению главы государства, организует в регионах внеплановые проверки предприятий, обеспечивающих школы горячим питанием. Первые результаты будут получены до 10 ноября.

«Все проверки будут проводиться с лабораторным контролем, исследоваться будут не только показатели полноценности физиологическим нормам, мы расширяем линейку показателей по витаминам, это большой спектр витаминов», – сообщила Брагина, отметив, что показатели разрабатывались совместно с институтами питания и гигиены.

В ходе дискуссии Онищенко со своей стороны подчеркнул, что Роспотребнадзор должен разработать и принять обязательные нормы содержательной части детского школьного меню, на которые должны ориентироваться школы. Между тем, пока ведомство выпустило только рекомендации по составлению меню. «Ваши рекомендации – это так, чтиво перед сном для начинающего педагога», – заявил Онищенко.

«Но у нас в действующем СанПине все эти нормы есть», – попыталась возразить Брагина. «Их там нет! Вы мне об этом не говорите, вы кому-нибудь другому об этом расскажете, – посоветовал экс-главный санитарный врач РФ. – Они есть на полный бюджет, на неделю. Но конкретно для началки нет».

«Должно быть не примерное меню, какой Минфин будет по примерному меню что-то считать? Мы должны утвердить норматив. Потому что закон сегодня не исполняется», – подчеркнул Онищенко.

Федеральный закон о бесплатном горячем питании для школьников Госдума приняла в феврале этого года. Инициативу, внесенную в нижнюю палату парламента президентом РФ, поддержали все думские фракции.

Москва, Татьяна Дорофеева

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