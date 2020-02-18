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Вторник, 18 февраля 2020, 13:34 мск

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Госдума окончательно приняла закон о бесплатном горячем питании школьников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании в начальной школе на всей территории страны. Инициативу, внесенную в нижнюю палату парламента президентом РФ, поддержали все думские фракции.

«В СМИ сейчас проскакивает информация, что все были против (предложения президента Путина о бесплатном питании для младших школьников, – ред), – заявил «эсер» Олег Нилов. – Ничего подобного! Это имеется в виду правительство, а депутаты Госдумы все были за».

Либерал-демократы предложили осуществлять мониторинг исполнения этого закона в новом учебном году, поскольку в регионах суммы, выделяемые на питание детей, могут оказаться до смешного малы.

Закон в третьем чтении был принят единогласно. Спикер Госдумы Вячеслав Володин после голосования предложил поблагодарить президента, поскольку «без его решения ничего бы не получилось»: правительство не соглашалось с этими предложениями, поскольку «затраты на реализацию реально большие – больше 40 млрд на следующий год». «Именно позиция президента предопределила его принятие и это решение», – подчеркнул Володин. В ответ парламентарии поблагодарили президента РФ аплодисментами.

Предполагается, что горячее питание российские школьники будут получать с 1 сентября этого года.

Москва, Татьяна Дорофеева

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