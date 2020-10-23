Набиуллина допустила будущее снижение ключевой ставки

Центробанк допускает возможность снижения ключевой ставки на очередном заседании Совета директоров Банка России, которое пройдет после президентских выборов в США – в декабре 2020 года. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Пространство для снижения ключевой ставки сохраняется, учитывая и то, что развитие эпидемиологической ситуации скорее усиливает дезинфляционные факторы, – пояснила Набиуллина. – Но конечно, мы будем оценивать текущие показатели, уточнять наши прогнозы и учитывать геополитические факторы и ситуацию на финансовых рынках, принимая решение. Каждый раз на совете директоров мы будем оценивать, можем ли мы использовать это пространство для того, чтобы принимать соответствующее решение».

На заседании 23 октября Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.10.20

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