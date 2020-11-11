Не обольщайтесь: итоги выборов в США и хорошие новости о вакцине против covid-19 не способны остановить падение рубля

Российские власти не заинтересованы в сильном рубле – его временное укрепление не меняет общий тренд. Как отметил в комментарии РИА «Новый День» кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев, реакция финансового рынка на итоги президентских выборов в США и появление вакцины от коронавируса не способна удержать отечественную валюту от дальнейшего ослабления.

Комментируя текущее укрепление российской валюты, экономист посоветовал россиянам не обольщаться. «После обещания Джо Байдена помочь экономике и продолжить стимулирующие меры инвесторы готовы рискнуть, поэтому их будут привлекать инвестиции в активы стран развивающихся рынков. Это все приведёт к оттоку средств из безопасного доллара, он будет слабеть. Тут рубль в общем тренде укрепления, как и другие валюты. На стороне рубля и растущая на этом фоне нефть, и позитивные новости о разработке вакцины. Все это повышает оптимизм на глобальном рынке, и мы видим рубль несколько устойчивым. Но судьба рубля в 2021 году далеко неоднозначна», – подчеркнул Алиев.

Эксперт пояснил, что нынешнее укрепление рубля является краткосрочным явлением. «Возможно, он (рубль) даже ещё укрепится. Но в целом для покрытия бюджетного дефицита правительству нужен слабый рубль. Снижение поддержки рубля ЦБ говорит само за себя. В любом случае, пока модель экономического развития основана на экспорте энергоресурсов и цене на нефть, рубль имеет мало шансов на укрепление», – отметил он.

Как считает экономист, последние 20 лет рубль «плавно, но уверенно слабеет». «Да, временами нефть росла до $100 за баррель и рубль крепчал. Но все это временно. Тренд чёткий. И тут важно понимать, будут ли власти предпринимать попытки остановить это или же дальше девальвировать рубль», – заключил Алиев.

Примечательно, что министерство экономического развития РФ при разработке проекта федерального бюджета на предстоящую трехлетку исходило из восстановления нефтяных цен, но при этом планирует ослабление курса рубля.

Ранее в комментарии РИА «Новый День» эксперт отмечал, что ухудшение эпидемиологической обстановки, дальнейшее ограничение экономической активности и возможный локдаун могут обострить экономический кризис в России. По оценке Алиева, ужесточение карантинных мер грозит закрытием еще 50-60% малых и средних предприятий и повышением курса доллара до 85 рублей.

В последние дни на валютном рынке отмечается укрепление курса рубля. По итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России понизил на завтра, 12 ноября, курс доллара до 76,2075 рубля, евро – до 90,0468.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 11.11.20

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