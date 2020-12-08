Производители начали резко повышать цены на подсолнечное масло

В России производители подсолнечного масла начали предупреждать магазины о повышении цен на свою продукцию почти на 50%. Как пишет «Коммерсантъ», такое удорожание объясняют стремительном повышением стоимости подсолнечника.

По данным издания, крупный российский производитель растительного масла ГК «Эфко» (бренды «Слобода», Altero) предупредила о повышении отпускных цен на эту продукцию на 48% из-за роста стоимости сырья. О получении предложения сообщила сеть «Верный» Андрея Рогачева (объединяет более 930 магазинов в Москве, Подмосковье, в Северо-Западном, Уральском и Поволжском федеральных округах).

В «Эфко» отметили, что если в январе подсолнечник стоил 22 рубля за кг, то сегодня – уже 45 рублей за кг, а цены на бутылку все производители начали плавно поднимать с октября, пытаясь компенсировать рост себестоимости в 2,5 раза. «Падение урожая, рост курса доллара, рост экспортных цен на подсолнечное масло с $700 до 1,1 тыс. за тонну – это факты, которые большинство наших партнеров в рознице приняли как объективные причины и отнеслись с пониманием»,– заявили в компании.

По итогам прошлой недели цены на подсолнечник и масло в России обновили максимумы. По данным «Совэкона», растительное масло в среднем подорожало на 1,65 тыс рублей до 88,5 тыс рублей за тонну с НДС, подсолнечник – на 875 рублей до 39,9 тыс рублей за тонну. Как отмечали аналитики, количество предложений масла на российском рынке весьма ограничено, а цены на подсолнечник разогревали активные закупки переработчиков.

Как отметил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, у производителей масла сырье занимает до 90% в себестоимости продукции для потребителей, а значит, компании работают практически с нулевой, а в ряде случаев отрицательной рентабельностью, и внутренних резервов для сдерживания цен нет.

По данным Росстата, цены на подсолнечное масло в ноябре выросли на 8,94% к предыдущему месяцу и на 23,84% год к году.

Как сообщал «Новый День», «Совэкокон» предупреждал о предстоящем росте цен еще в начале сентября. Эксперты говорили, что на стоимость повлияет серьезный неурожай подсолнечника, вызванный неблагоприятными погодными условиями, в частности, засушливыми весной и летом, которые наблюдались в южных регионах страны.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.12.20

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