«И не надо дурить народ!..» Зюганов обвинил правительство РФ во лжи

Реальная инфляция в России составляет почти 14%, информация о росте цен на 4% не соответствует действительности. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием Госдумы.

Политик обратил внимание, что цена на сахар в России выросли на 71%, на масло на 24%, на гречку на 20%, на картошку на 25%, на жилье на 8%. «Поэтому всякая лживая информация, что инфляция 4% – это вообще температура по больнице средняя! – заявил он. – Это я взял продовольственную группу товаров. А все, что связано с медикаментами, цены выросли от 12 до 40%. Вот тут получается уже инфляция почти 14%. И не надо дурить народ, надо уметь прислушиваться к другой точке зрения».

«Оказывается, президент узнал о том, что прут цены, из сообщений ОНФ, который собирает ему вопросы для пресс-конференции», – отметил также лидер коммунистов. По его словам, «если бы президент открыл наш сайт с утра, читал бы газеты «Правда и «Советская Россия» и прислушивался к выступлениям коммунистов в думе, то знал бы, что они уже «полгода твердят о том, что цены будут обязательно расти».

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе президент РФ раскритиковал правительство за резкий рост цен на продукты питания. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, направленных на стабилизацию ситуации с ростом цен на базовые продукты. Среди них есть документ о специальных соглашениях, которые Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат с производителями и торговыми сетями. Предполагается, что они будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Кроме того, постановление устанавливает тарифные квоты на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, субсидии для производителей муки и мукомолов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.12.20

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