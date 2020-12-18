Набиуллина заявила об опасности административного сдерживания цен

Административное регулирование цен должно являться крайней мерой, применяемой только в случае исчерпания действия рыночных механизмов. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сегодня в ходе пресс-конференции.

«Я в принципе не очень поддерживаю введение административных мер, – сказала она. – Я понимаю, что их можно рассматривать как крайнюю меру, когда были уже исчерпаны влияния рыночных механизмов <…> Здесь получилось, что у нас сразу же применяются административные меры. Если они уже применяются, они должны быть очень краткосрочного действия».

В противном случае будут очевидные негативные эффекты, предупредила Набиуллина. «Это не только законсервирует дисбаланс спроса и предложения, но и может привести к разрастанию этого дисбаланса, что демотивирует производителей вкладывать в производство тех или иных видов продукции, – пояснила глава ЦБ. – Хотелось бы, чтобы область применения административных мер была минимальной».

Набиуллина отметила, что цены являются индикатором для производителя, показывающим, куда надо вкладывать средства и расширять производство. «Если этот индикатор не работает, то не работает весь экономический механизм», – подчеркнула председатель Банка России.

Ранее сообщалось, что министерство сельского хозяйства РФ объявило о договоренностях по стабилизации цен на сахар и масло. Предполагается, что стоимость на эти продукты будет скорректирована в течение нескольких дней. В соглашениях оговариваются цены на сахар-песок – 36 рублей за килограмм (в опте), на подсолнечное масло – 95 рублей за литр.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.12.20

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