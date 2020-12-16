Минсельхоз РФ договорился о ценах на сахар и масло

Сегодня министерство сельского хозяйства РФ объявило на договоренностях по стабилизации цен на сахар и масло. Предполагается, что стоимость на эти продукты будет скорректирована в течение пяти дней, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
Как сообщается, в соглашениях оговариваются цены на сахар-песок – 36 рублей за килограмм (в опте), на подсолнечное масло – 95 рублей за литр. Планируется, что эти договоренности будут действовать до конца первого квартала 2021 года.
Соглашения подписаны с ключевыми производителями, на которых приходится около 90% рынка сахара и 85% рынка подсолнечного масла. Сторонами соглашений выступают торговые сети, отраслевые союзы и ассоциации, и при этом соглашения предполагают возможность дальнейшего расширения участников.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 16.12.20
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