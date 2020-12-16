российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 декабря 2020, 18:57 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Минсельхоз РФ договорился о ценах на сахар и масло

Сегодня министерство сельского хозяйства РФ объявило на договоренностях по стабилизации цен на сахар и масло. Предполагается, что стоимость на эти продукты будет скорректирована в течение пяти дней, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Как сообщается, в соглашениях оговариваются цены на сахар-песок – 36 рублей за килограмм (в опте), на подсолнечное масло – 95 рублей за литр. Планируется, что эти договоренности будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

Соглашения подписаны с ключевыми производителями, на которых приходится около 90% рынка сахара и 85% рынка подсолнечного масла. Сторонами соглашений выступают торговые сети, отраслевые союзы и ассоциации, и при этом соглашения предполагают возможность дальнейшего расширения участников.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.12.20

Скандал! Депутат Мосгордумы «осуществлял полномочия 45 дней после смерти». / Депутат Мосгордумы попросил прокурора проверить стройку Северо-Восточной хорды в нацпарке «Лосиный остров». / «Дорогой Сергей!..» Хорватия тепло встретила главу МИД России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

Госдума «зацементировала уровень нищеты» в России: утверждена новая методика расчета МРОТ

«Успеть до новогодних праздников…» В Госдуме потребовали от правительства штрафовать россиян за использование пиротехники

В Совете Федерации заявили о необходимости второго пакета помощи бизнесу

«Тема, которая у нас не обсуждается»: эксперт объяснил рост операций с наличными в России

Правительство и ЦБ РФ «бездумно играют в игру – обесценивание рубля»

Кредитный пузырь: России угрожает кризис «плохих долгов»

Госдума разрешила правительству РФ использовать иностранные изобретения без согласия владельцев

Заниженный уровень «заморозят» на пять лет: Госдума одобрила во втором чтении новую методику расчета МРОТ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Экономика, правительство РФ,