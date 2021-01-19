В Москве возобновили рост цены на бензин

В Москве средние цены на бензин на автозаправочных станциях (АЗС) за минувшую неделю выросли на 14-15 копеек. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

В частности, Аи-92 подорожал на 14 копеек до 44,08 рублей за литр, Аи-95 – на 15 копеек до 48,65 рублей за литр.

Среди вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНКи), больше всего подорожал бензин за АЗС под управлением «Роснефти». Там цены на Аи-95 и Аи-92 выросли в среднем на 30 копеек. Бензин на АЗС «Татнефти» в Москве подорожал на 15 копеек.

У независимой «Транс АЗС» Аи-92 подорожал на 28 копеек, Аи-95 – на 37 копеек, а дизтопливо на 52 копейки. Shell повысила цены на Аи-92 на 14 копеек, на Аи-95 – на 25 копеек.

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало на четыре копейки до 48,33 рублей за литр.

Напомним, топливо стало дорожать на заправках столицы с середины ноября. В период с 28 декабря по 31 декабря средние цены на Аи-92 поднялись на 26 копеек, Аи-95 – на 38 копеек, дизтопливо подорожало на 10 копеек. В первые дни нового года рост цен замедлился – в новогодние праздники бензины подорожали на одну копейку, стоимость дизтоплива не изменилась. Эксперты объяснили подорожание бензина снижением предложения на внутреннем рынке – из-за слабого рубля и снижения экспортной пошлины нефтяники заинтересованы в экспорте топлива.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов спрогнозировал, что розничные цены на бензин будут планомерно повышаться и к концу 2021 года и при «базовом сценарии» вырастут на 2,5%.

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский назвал ситуацию на отечественном рынке «дурдомом». «Мы постоянно слышим заявления руководства страны о том, что они не допустят роста цен на бензин. Но топливо постоянно дорожает. Основная проблема этого безумного роста – это внутренняя политика государства», – подчеркнул он, отметив, что в России цены на бензин одни из самых высоких в мире.

«Норвегия – страна с безумно дорогим бензином. Но у них на среднюю зарплату можно купить 1850 литров. В загнивающей бездуховной Америке, которая, судя по нашему телевизору, скоро рухнет – 3600 литров. Германия – 2500 литров», – сказал эксперт и добавил, что в РФ на заработную плату в 45 тысяч рублей можно купить только 880 литров бензина.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 19.01.21

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