Госдума готова обсудить недопуск на выборы «иностранных агентов»

Госдума готова обсудить идею не допускать на выборы кандидатов, которые получили статус иностранных агентов в России. Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пока такой законопроект не поступал, но инициатива требует обсуждения.

«Само обращение [о необходимости принятия законопроекта о недопуске физических лиц – иноагентов на выборы] не поступало, знаем о нем из сообщений СМИ. Любая инициатива требует обсуждения. Сама озабоченность понятна, люди обращаются с предложениями «давайте защитим страну». Мы видим, насколько велико желание ряда стран вмешиваться в наши выборы с целью продвижения лояльных кандидатов. Этого нельзя допустить», – цитирует спикера Госдумы его пресс-служба.

«Что касается самой инициативы, тех форм и методов, что предлагаются, это надо обсуждать. Позицию, что во власть нельзя допускать лиц, ангажированных другими государствами, разделяем, а что касается формы – надо обсуждать», – пояснил Володин.

Лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов со своей стороны поддержал идею не допускать физлиц-иноагентов до выборов. «Иностранным агентам не нужно избираться ни в какие органы госвласти. Есть иностранные агенты – то пусть они ими будут», – цитирует его РИА «Новости».

Стоит отметить, что ранее Госдума поддержала законопроект, согласно которому кандидаты на выборах, связанные с организациями-иностранными агентами, будут обязаны указывать это в своих агитационных и информационных материалах.

Москва, Светлана Антонова

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