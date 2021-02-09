Госдума почти год не может принять закон, запрещающий выгонять детей-безбилетников из автобусов на мороз

В России запретят кондукторам и водителям высаживать из общественного транспорта детей, которые едут без взрослых и не могут оплатить проезд. Соответствующий законопроект, вносящий поправки в Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта», приняла во втором чтении нижняя палата российского парламента.

Как подчеркнул в ходе обсуждения документа спикер Госдумы Вячеслав Володин, «были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком». По его словам, такие действия могут привести к трагедии, а новый закон позволит исключить подобные ситуации.

Законопроект был внесен правительством РФ еще в марте 2020 года и принят в первом чтении 9 июня. Ко второму чтению документа в профильный комитет поступило 18 поправок, причем к отклонению была рекомендована только одна, которую направила Нижегородская областная дума. Предложение касалось предоставления регионам права самостоятельно решать, в каких случаях несовершеннолетних граждан нельзя высаживать из пассажирского транспорта.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что документом «установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица». Эти нормы не будут распространяться на детей, которые едут со взрослыми, отказывающимися платить за билеты.

Кроме того, законопроект называет лиц, уполномоченных контролировать оплату проезда: это представители перевозчика – работники перевозчика, уполномоченные им на контроль за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, а также должностные лица органов исполнительной власти субъекта РФ, местного самоуправления и подведомственных им учреждений.

Дата рассмотрения документа в третьем, окончательном чтении пока не определена.

Напомним, что в конце 2020 года Госдума в экстренном порядке приняла сразу несколько законопроектов, ужесточающих наказание для россиян, допустивших нарушения при организации митингов или участии в них. Думская оппозиция в декабре назвала это «выжиганием по живому» любой возможности для россиян защищать права, и поинтересовалась у автора «репрессивного набора» – депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина – как ему удалось в рекордно короткие сроки сделать свои законопроекты приоритетными.

Законопроект Вяткина об ответственности за клевету в Интернете был внесен в Госдуму и принят менее чем за 10 дней. «Судя по скорости принятия законопроекта, а мы уложились в сутки, – это важнейший для жителей России законопроект», – не без сарказма подчеркнул тогда депутат от КПРФ Алексей Куринный.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.02.21

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