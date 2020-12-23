«Устроили цитокиновый шторм!» Госдума за сутки приняла закон об уголовной ответственности за клевету в Интернете

Госдума оперативно сразу во втором и третьем чтении приняла закон депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина об уголовном наказании за клевету в Интернете. В первом чтении документ был принят накануне, а внесен он был менее 10 дней назад. «Судя по скорости принятия законопроекта, а мы уложились в сутки – это важнейший для жителей России законопроект», – подчеркнул член фракции КПРФ Алексей Куринный, который пытался призвать парламентариев «вернуться к здравомыслию и проголосовать против этого законопроекта».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракция «Справедливая Россия» также отказалась поддерживать идею Вяткина. «Это даже не пожарный режим, это в штормовом порядке. Непонятно, по какой причине устроили такой, говоря медицинским языком, цитокиновый шторм, – заявил депутат Олег Нилов. – Не может быть в такой спешке принят продуманный закон на долгие годы».

Парламентарий обратил внимание, что ответственность за клевету уже установлена, и совершенно неясно, зачем разбивать эти нормы по месту совершения преступления. «Давайте установим отдельно ответственность еще за клевету на улице?» – предложил он. «Давайте займемся уже коррупционерами и казнокрадами, которые не наказываются вообще! Вот откуда у людей злость, вот почему появляется нецензурная брань в Интернете», – констатировал Нилов.

Критику поддержали представители фракции ЛДПР. В частности, как заявил депутат Сергей Иванов, Вяткин со своей инициативой пошел против мнения президента РФ Владимира Путина. Парламентарий напомнил, что глава государства на совещании, где присутствовал и Вяткин, заявлял о том, что не надо криминализировать и ужесточать ответственность за клевету, за которую «и так устанавливаются драконовские штрафы».

«Вы ставите президента в неловкое положение», – обратился Иванов к Вяткину. Кроме того, подчеркнул депутат, правительство и Верховный суд в своих отзывах указали, что поддерживают законопроект при условии внесения правок – в частности, речь шла о норме, по которой Вяткин предложил привлекать к уголовной ответственности гражданина за клевету в адрес «индивидуально неустановленных лиц», что в принципе невозможно. Никакие правки в этом плане в документ внесены не были, подчеркнул он – а это значит, что ни правительство, ни Верховный суд законопроект не поддержали.

Несмотря на все аргументы думской оппозиции, крупнейшая фракция в Госдуме проголосовала за принятие закона в третьем, окончательном чтении. В поддержку инициативы Вяткина было отдано 305 голосов, против – 96.

Теперь документ поступит на рассмотрение в Совет Федерации, после чего – на подпись главе государства.

Согласно тексту законопроекта, поправки вносятся в статью 128.1 Уголовного кодекса РФ. За клевету, совершенную «публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных», Вяткин предложил ввести максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В виде более легкого наказания предполагаются принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до двух месяцев.

Ранее нормы, предусматривающий наказание за клевету в Интернете в Уголовном кодексе не было, а максимальное наказание ограничивалось обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.

Согласно предложению парламентария, увеличивается наказание и за клевету с использованием служебного положения – ранее за такие деяния был предусмотрен штраф до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 320 часов. По мнению Вяткина, эту часть следует дополнить принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, законодатель предложил лишать свободы на срок до четырех лет, а за клевету с обвинением в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления – до пяти лет.

Москва, Татьяна Дорофеева

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