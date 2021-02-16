«Государство должно себя защищать»: Онищенко объяснил суть поправок о просветительской деятельности

Российских школьников и студентов во внеурочное время научат любить российское государство. Как пояснил сегодня на пресс-конференции в Москве академик РАН, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, это – «совершенно нормально».

Комментируя изменения закона об образовании, Онищенко отметил, что в поправках, в частности, дается понятие просветительской деятельности. «Это – осуществление вне рамок образовательных программ деятельности, направленной на распространение знаний умений и навыков, ценностных установок, опыта и компетенций в целях интеллектуального, духовно-нравственного творческого физического и профессионального развитии человека. Это вызвало неоднозначную реакцию. Все увидели в этом якобы наступление на права», – сказал он.

Однако, как считает парламентарий, одним из важнейших элементов воспитания «является как раз воспитание любви к своему Отечеству», поэтому свободная личность «должна понимать, в какой системе координат она находится». «Если не будет государства, тебя никто не защитит и внутри, и снаружи. Личность должна иметь права, но она должна понимать, в какой системе координат она находится. И есть обязанность – защищать свою Родину», – сказал депутат.

«Я считаю, что государство не только должно, но и обязано защищать свои интересы», – добавил он.

Онищенко также отметил, что поправки предусматривают целый ряд вопросов, связанных с правовым регулированием просветительской деятельности. «В частности, с привлечением иностранных преподавателей как в вузы, так и средние образовательные учреждения. Никто никого ущемлять не будет, если закон будет соблюдаться. В рамках того, что происходит, когда иностранные преподаватели вне рамок образовательного процесса занимаются привитием нашим молодых людям не тех ценностей, которые защищает наше государство…» – заявил депутат.

Депутат обратил внимание, что должность советника директора по воспитательной работе, которая в рамках пилотного проекта появится в некоторых регионах с 1 марта этого года, подразумевает работу с идеологией. «А почему он не будет идеологией заниматься? Патриотизм – это идеология? Почему советник – это же педагог, а не человек с улицы – не должен говорить об этом с детьми? Это как понимать? Тогда, о чем он должен говорить с ними? К сожалению, у нас особо сформулированной идеологией нет. Я учился, у нас были пионеры, комсомол, было все понятно», – заключил Онищенко.

Как сообщал «Новый День», Госдума в первом чтении приняла резонансные поправки в закон об образовании, которые предполагают согласование просветительской деятельности в органах власти. Против выступили ученые и деятели культуры, кроме того, в Сети появилась петиция против таких изменений.

Напомним, в несанкционированных протестных акциях, которые прошли по всей стране в январе-феврале, довольно активно участвовала молодежь. Комментируя вовлеченность школьников и студентов в оппозиционные мероприятия, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что руководство вузов может по-разному расценивать участие студентов в политических акциях. «Участие студентов в тех или иных акциях – это, безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведения, у каждого учебного заведения на этот счет может быть своя политика», – сказал Песков.

Лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов, комментируя ситуацию, в комментарии РИА «Новый День» подчеркивал, что заявления о «детях вне политики», которые взял на вооружение Кремль, являются лицемерием. «Я бы хотел акцентировать внимание на детях. Я тоже против того, чтобы дети участвовали, но сейчас политтехнологи, представители «ЕР», власти твердят, что дети должны быть вне политики. Но хочется им сказать: «Простите, а где вы были раньше?» Сколько фотографий, на которых школьники, даже в садике детки в форме и пакетиками «Единая Россия»? Когда опускали возраст получения паспортов до 14 лет, где вы были? Почему не возражали, почему не говорили, что это – дети, им выдавать паспорта нельзя? И третье. Избирательные участки в России где? В школах. Дети видят все эти выборные процессы, агитматериалы. Да, в момент голосования детей там нет. Но подготовка есть. И не надо теперь кричать, что дети – вне политики. Они (власти) перепугались и начали использовать этот слоган», – заявил Чухлебов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 16.02.21

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