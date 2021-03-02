«Давление будет нарастать»: военный эксперт оценил вероятность прямого столкновения США и России в Сирии

США продолжат военные провокации в Сирии, что будет повышать конфликтность в регионе. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал военный эксперт Константин Сивков.

«Я думаю, что в Сирии будет нарастать конфликтность между иррегулярными формированиями разного толка и расположенными на территории Сирии американскими военными базами. Базы находятся там незаконно. К тому же американцы позволяют себе действовать на территории Сирии беспардонно, нанося удары по объектам, которые не относятся к военизированным формированиям», – сказал Сивков.

По его прогнозу, провокации будут сопровождаться попытками американцев подкупить своих оппонентов. «Они будут наносить удары по объектам, что будет только обострять и ухудшать отношения регулярных формирований в виде усиления военного давления на американские базы. А их базы уязвимы – они легко могут быть заблокированы, если иррегулярные формирования будут размещать рядом с базами бойцов с ракетными комплексами. По наземным направлениям их тоже можно заблокировать, поэтому обеспечить конвои и безопасность проблематично. Даже если силы США будут способны проводке, это всегда будет сопровождаться потерями с их стороны. Поэтому будут наноситься ответные удары как реакция на все это. Давление будет нарастать», – уверен Сивков.

Эксперт также обратил внимание, что отличить боевика иррегулярного формирования от местного жителя очень сложно. «Поэтому я полагаю, что противостояние против американских будет усиливаться», – сказал он.

С его точки зрения, российские вооруженные силы будут максимально дистанцироваться от этого конфликта. «Но российское руководство будет напоминать американцам, что их присутствие в Сирии незаконно», – считает Сивков.

Вместе с тем эксперт выразил уверенность, что прямое военное столкновение войск США и России в Сирии невозможно. «Россия имеет договор о поддержке правительства в случае вторжения иностранных сил. Поэтому нападения на Сирию и сирийское руководство – это прямое столкновение. Американцы на это не пойдут. Отдельные провокационные удары они будут наносить, но Россия будет обеспечивать возможность отражения ударов путем информационной поддержки или поставки современных систем вооружения», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», 26 февраля американские войска нанесли авиаудар по Сирии. В Пентагоне заявили, что удар носил оборонительный характер и ему предшествовали три атаки ополченцев на военных США. Приказ отдал президент Джо Байден.

Позже министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что Вашингтон опирался на разведданные, предоставленные Ираком. В результате операции были разрушены несколько объектов на пограничном контрольно-пропускном пункте в Восточной Сирии.

Накануне Москва и Дамаск официально обвинили США в оккупации территории Сирии. «Соединенные Штаты наносят авиационные удары по территории суверенного сирийского государства и продолжают незаконно оккупировать его территории. При этом в контролируемых ими районах страны нет и намека на восстановление безопасной и достойной мирной жизни», – говорится в совместном заявлении стран.

Москва, Александра Быстрицкая

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