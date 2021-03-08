Боевики ИГ* захватили в плен военнослужащего САА

Террористы «Исламского государства» (*ИГИЛ, ИГ, организация запрещена в России) захватили в плен военнослужащего Сирийской Арабской Армии (САА) на юго-востоке Сирии.

Боевики начали организованное наступление на позиции САА в районе Бадия аль-Бишри, расположенном на юге провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает издание Deir Ezzor 24. Один из военнослужащих САА попал в плен террористов.

Террористическая активность в Дейр эз-Зоре продолжает расти. Военные САА вынуждены постоянно отражать нападки боевиков ИГ. С начала года десятки военнослужащих стали жертвами атак террористов.

Бойцы сирийской армии укрепили свои позиции в районе Панорама на южном въезде в город Дейр эз-Зор, пытаясь дать ответ на растущую угрозу. Постоянные рейды правительственных сил в пустынной местности на востоке страны не дают нужного результата, боевики продолжают атаки на солдат и мирное население региона.

Причиной обострения ситуации называют сообщения оппозиционных сирийских СМИ о выводе из провинции «ЧВК Вагнера». Местные жители, которые часто становятся жертвами набегов боевиков, просят «вагнеровцев» вернуться в Дейр эз-Зор поскольку опасаются, что САА не сможет зачистить провинцию от боевиков самостоятельно.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.03.21

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