Бизнес-проект США: в России раскрыли причины сирийской войны

Сирийская война, которая идет в ближневосточном регионе уже 10 лет – бизнес-проект США. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили сегодня российские эксперты на пресс-конференции в Москве.

В частности, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель федерального антифейкового проекта «Вбросам.нет» Андрей Манойло отметил, что сирийский конфликт только выглядит, как «просто» конфликт между официальной властью и оппозицией. «Война начиналась как цветная революция, затем – превратилась в гражданскую войну, которая превратилась во внутренний интернационализированный конфликт – туда стали активно вовлекаться зарубежные страны. Большая часть из них, кто пришёл помогут Сирии, стали «бороться за мир». Внешне сирийский конфликт выглядел просто. На практике – это одна большая загадка», – сказал Манойло.

По его словам, более понятными события на Ближнем Востоке становятся, если рассматривать их как «бизнес-проект» США. «Сирийский конфликт – детективная история. Что столько лет держится США в Сирии? Почему они не хотят уйти? Когда Трамп заявил, что США устали от Сирии и начал выводить войска, ему быстро дали по рукам. Дело в том, что для определённой части американской военной элиты – Сирия очень выигрышным бизнес-проект. Ничего личного – в первую очередь бизнес», – подчеркнул эксперт.

Глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова также отметила, что речь идет в значительной степени об экономических интересах США. «Трамп уже сказал, что главное, что их интересует в Сирии – нефть. Они просто захватывают нефтяные месторождения. США ведут войну не против терроризма, а за контроль над государствами, ресурсами и транзитными путями. Терроризм используется как инструмент против сил, которые препятствуют выполнению задачи», – констатировала она.

Крашенинникова отметила, в начале 00-х годов администрация Джорджа Буша-младшего воспользовалась терактами 11 сентября 2001 года и под предлогом «глобальной войны с террором получила возможность осуществить передел Ближнего Востока», и обратила внимание, что в октябре 2001 года в Пентагоне между экс-генералом армии США Уэсли Кларком и одним из офицеров произошел диалог, в котором были озвучены планы США до 2006 года.

«Он сказал: «Мы не знаем, что сделать с террористами, но у нас хорошее вооружение и мы можем свергать правительство. Все что остается, имея молот, – заставить проблему выглядеть гвоздем. Мы захватим семь стран за 5 лет: начнем с Ирака, потом перейдем в Сирию, Ливан, Ливии, Сомали, Судану и Ирану»», – сказала она, ссылаясь на информированные источники.

«А что их там не устраивало? Войну в Персидском заливе, которую начинал отец Буш в 90-х, американцы считали незаконченной. В сумме с 2005-2010 согласно рассекреченным данным, США распределило около 12 млн долларов в Сирии. Конечно, этого мало, и власть не позволила оппозиции сменить режим. Поэтому США пришлось использовать более радикальные средства», – пояснила Крашенинникова.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Игорь Абылгазиев согласился, что Сирия оказалась на перекрестке очень многих геополитических линий.

«Там соприкоснулись интересы всех крупных стран мира. Для США очень важно иметь плацдарм для манипулирования ситуацией на Ближнем востоке, давить на страны Персидского залива и иметь козырь для политических игр на европейском континенте, в том числе против РФ. Важно, что война, которую ведет там США далеко не за мир», – подчеркнул он, пояснив, что Сирия сейчас является «последним не павшим бастионом в серии блицкригов арабской весны».

Москва, Александра Быстрицкая

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