«Есть задача обеспечить эффект внезапности…» Киев планирует блицкриг в Донбассе – у Москвы есть только один вариант

Россия должна выступить с официальными гарантиями безопасности в Донбассе. Как считает политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, в противном случае избежать военного конфликта с политическими рисками и многочисленными жертвами не удастся. В комментарии РИА «Новый День» эксперт также отметил, что боевые действия могут начаться с эффектом внезапности.

«Весьма вероятно, что будет попытка военного решения со стороны Украины. Но вряд ли это произойдет сейчас. Есть задача обеспечить эффект внезапности. Обеспечить его можно за счет постоянного поддержания фона напряжённости: когда постоянно наносится много маленьких ударов – легче пропустить основной удар. Когда к состоянию, при котором подтянуты войска, выстроена логистика, уже привыкнут – тогда Генштаб ВСУ сможет выбрать момент для главного удара», – пояснил Ремизов.

Политолог отметил, что украинскую сторону «будет вдохновлять» опыт карабахского конфликта и с политический, и с военной точки зрения.

В то же время эксперт обратил внимание, что США со своей стороны также подталкивают к обострению конфликта. «Украина как была, так и остается зависимой в своей внешней политике. Понятно, что фактор администрации Байдена существенно повышает вероятность силового решения», – подчеркнул он.

Как считает Ремизов, для Москвы самым лучшим решением стало бы обеспечение гарантии безопасности на официальном уровне. «На мой взгляд, чтобы избежать поражения и блицкрига потребуется вмешательство. Но разговоры о том, что украинская армия уже не та, что в 2015 году, справедливы. Уровень ее подготовленности выше, если Россия намерена парировать угрозу, то это придется делать с применением больших средств, ценой больших потерь и риском увязания в конфликте, что эскалирует и человеческие потери, и политические риски», – уточнил он.

«Война – крайне нежелательный сценарий, и в случае вовлечения прямого, и в случае успеха украинского блицкрига. Поэтому нужно ее избежать. Избежать ее можно, обеспечив гарантии безопасности на разном уровне. Здесь возможны разные сценарии. Можно дать гарантии безопасности и без признания республик, но может быть и одним из шагов к признанию», – заключил Ремизов.

Как сообщал «Новый День», последние дни ситуация в Донбассе обострилась, несмотря на заключенное прошлым летом перемирие. Недавно от украинских снарядов в ДНР погибли 71-летний пенсионер и 5-летний ребенок. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о ежедневных массированных обстрелах со стороны украинской армии, от которых гибнут люди, разрушаются жилые дома и инфраструктура. Он предупредил, что непризнанные республики «сдерживаются», но находятся на грани готовности к решительному огневому ответу.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 05.04.21

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