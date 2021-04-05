Иноагентам откроют дорогу на выборы: Госдума готовит поправки в закон

В нижней палате российского парламента решили не запрещать физлицам-иноагентам участвовать в выборах, но при выполнении определенный условий. Соответствующие поправки в закон одобрил комитет Госдумы по регламенту. По аналогии с физлицами-иноагентами ряд условий для участия в выборах будут распространяться также на сотрудников СМИ-иноагентов.

«Кандидат, который за два года до назначения выборов и в период избирательной кампании на соответствующих выборах входит либо входил в состав органов управления или является учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ-иноагента, иного лица, включенного в реестр иностранных СМИ-иноагентов, будет признаваться кандидатом, аффилированным с иноагентом», – говорится в проекте закона.

Согласно поправкам, сведения о том, что кандидат является физлицом-иноагентом либо аффилирован с иноагентом, включаются в подписные листы, при рассказе о кандидатах в сетевых изданиях, в СМИ, а также на информ-стендах. В агитационных материалах эта информация «должна быть ясно видимой и занимать не менее 15 процентов от площади».

Кроме того, соответствующее сообщение должно «предварять или сопровождать» выступление такого кандидата. Если у физлица-иноагента имелась или имеется судимость, это должно быть указано в подписном листе после отчества кандидата, говорится в поправках.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 05.04.21

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